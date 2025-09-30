Stefania sbaglia tutto ad Affari Tuoi ma fiuta l'aiuto del dottore | sul finale si salva dal disastro
La partita di Stefania del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi, nonostante l'improvviso cambio rotta, si è conclusa con il lieto fine. Dopo aver dato via il suo pacco contenente 300mila euro, si è salvata con il cambio finale ed è tornata a casa con 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stefania - sbaglia
Susanna #Ceccardi (europarlamentare Lega): “Basta buonismo con i delinquenti. CHI SBAGLIA, PAGA!” - facebook.com Vai su Facebook
Stefania sbaglia tutto ad Affari Tuoi ma fiuta l’aiuto del dottore: sul finale si salva dal disastro - La partita di Stefania del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi, nonostante l’improvviso cambio rotta, si è conclusa con il lieto fine. Segnala fanpage.it
Chi è Stefania Fravezzi, la pacchista del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi - Stefania Fravezzi è la pacchista del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi che gioca nella puntata del 30 settembre, in access prime time di Rai1 ... Da fanpage.it