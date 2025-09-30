Tra i match della seconda partita del girone unico di Europa League figura anche quello sulla carta particolarmente equilibrato tra la Steaua Bucarest e lo Young Boys. All’Arena Nationala si trovano di fronte due squadre che hanno cominciato il loro cammino nel torneo nella maniera opposta. Infatti, i rumeni hanno vinto di misura al debutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Steaua-Young Boys (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici