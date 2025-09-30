Stato palestinese un lungo percorso tra il declaratorio e il costitutivo La riflessione di Terzi

Le numerose dichiarazioni di riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi governi nelle ultime settimane sembrano prefigurare un’imminente nascita dello Stato di Palestina. Tuttavia, le venti linee d’azione del Piano americano per Gaza sono chiaramente improntate a un percorso preciso, costitutivo e non essenzialmente declaratorio. Siamo entrati in una fase di avanzata maturazione del quadro giuridico internazionale definito con gli Accordi di Oslo che, se coronata dal successo, avrebbe caratteri realmente costitutivi anziché puramente declaratori. Andiamo con ordine. La proposta “due popoli, due Stati” raggiunse il punto più vicino alla realizzazione con la firma degli Accordi di Oslo siglati nel settembre 1993 alla Casa Bianca tra Yitzhak Rabin e Yasser Arafat sotto gli auspici di Bill Clinton. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Stato palestinese, un lungo percorso tra il declaratorio e il costitutivo. La riflessione di Terzi

