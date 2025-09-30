Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione contro il Bullismo il 9 ottobre

La recente scomparsa di Paolo, il 14enne di Latina vittima di episodi di bullismo, ha riportato con forza l'attenzione su un tema che non può più essere ignorato. La sua storia richiama istituzioni, scuole, famiglie, mondo dello sport e media a una responsabilità condivisa e immediata. Proprio per rispondere a questa urgenza, il prossimo 9 ottobre a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, si terranno gli Stati Generali dell'Educazione e della Prevenzione, con inizio alle ore 14:30.

