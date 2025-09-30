Stasera la Flotilla sarà nella zona a rischio ultimo appello di Crosetto | Accettate l’alternativa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano Usa per la Palestina come possibile svolta. Roma, 30 settembre 2025. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un ultimo invito alla Global Sumud Flotilla, chiedendo di valutare con attenzione le soluzioni alternative per far arrivare gli aiuti umanitari in Palestina. Secondo Crosetto, l’obiettivo dichiarato della Flotilla – portare sostegno alle popolazioni e richiamare l’attenzione internazionale – potrebbe essere raggiunto attraverso l’accettazione del piano promosso dagli Stati Uniti, che «in qualche modo può aprire la strada alla pace e agli aiuti». L’appello del ministro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
