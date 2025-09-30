Tic toc, è l’ora della sveglia. Gli Aquilotti, dopo aver esaurito abbondantemente i bonus di fiducia concessi dalla tifoseria bianca, dovranno questa sera a Reggio Emilia riprendere a volare. I protagonisti in campo sono chiamati a rialzare la testa senza tentennamenti, tornando a gonfiare il petto di orgoglio per avere la fortuna di giocare in un club ultracentenario che annovera, tra l’altro, sei partecipazioni al massimo campionato nazionale, uno scudetto e trenta presenze in cadetteria. Il presidente Charlie Stillitano, dato in arrivo al ‘Mapei’, da buon dirigente si è informato sulla gloriosa storia aquilotta, evidenziando l’importanza delle ’radici spezzine’ da cui trarre linfa vitale per i successi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera al Mapei vietato sbagliare. Cinquecento sugli spalti a incitare