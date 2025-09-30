Startup | gli investimenti e le operazioni di settembre 2025
Investiti 88,95 milioni in startup, in 18 aumenti di capitale. A settembre 2024 erano stati 298,98 per 22 aumenti di capitale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Le startup militari europee stanno raccogliendo investimenti senza precedenti
SERENIS raccoglie 12 milioni di euro di investimenti per puntare su: - nuovi servizi - crescita - nuove tecnologie - serenis business Congratulazioni a tutto il team! #salutementale #startup #Italia #29settembre
È nato Nova Ventures, nuovo polo made in Italy dedicato agli investimenti pre-seed. Nova Ventures nasce dall'unione di due realtà solide come SEED MONEY e Open Seed per sostenere le #startup italiane fin dai primi round, con una rete di oltre 1.000 so
A settembre investiti 298 milioni in startup italiane: le principali operazioni - A settembre 2023 erano stati 69 milioni, in 11 aumenti di capitale (QUI le altre operazioni). Secondo repubblica.it
Startup, pochi round ma più grandi nel primo semestre del 2024. Investimenti ancora limitati nell’AI in Italia - Si potrebbe riassumere così il primo semestre 2024 del venture capital italiano, fotografato dall’ultimo report dell’Osservatorio Venture Capital Monitor ... Lo riporta milanofinanza.it