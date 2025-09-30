Startup anti truffe | Diamo la caccia agli inganni digitali

C’è un nuovo tipo di caccia, che usa armi sofisticatissime, quella che mette nel mirino l’inganno digitale nell’incontenibile terreno potenzialmente generato dai sistemi di intelligenza artificiale. Quel terreno è la prateria di appostamento degli ingegneri e dei tecnici della startup cesenate IdentifAI. Nata nel 2024 da Marco Ramilli e Marco Castaldo si è rapidamente sviluppata tanto da avere necessità di una nuova sede operativa, come dimostrano i 340 metri quadri allestiti al civico 980 di viale Europa. Inaugura domani a dimostrazione dell’intenzione, come spiega Ramilli, che ne è anche amministratore delegato, "di mantenere una forte presenza sul territorio cesenate, ricco di talenti in ambito della AI e dell’Information Technology". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

