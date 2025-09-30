C’è un nuovo tipo di caccia, che usa armi sofisticatissime, quella che mette nel mirino l’inganno digitale nell’incontenibile terreno potenzialmente generato dai sistemi di intelligenza artificiale. Quel terreno è la prateria di appostamento degli ingegneri e dei tecnici della startup cesenate IdentifAI. Nata nel 2024 da Marco Ramilli e Marco Castaldo si è rapidamente sviluppata tanto da avere necessità di una nuova sede operativa, come dimostrano i 340 metri quadri allestiti al civico 980 di viale Europa. Inaugura domani a dimostrazione dell’intenzione, come spiega Ramilli, che ne è anche amministratore delegato, "di mantenere una forte presenza sul territorio cesenate, ricco di talenti in ambito della AI e dell’Information Technology". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Startup anti truffe: "Diamo la caccia agli inganni digitali"