Anche per la categoria donne élite la cronometro individuale degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada andrà in scena domani, mercoledì 1° ottobre: saranno 24 i km previsti per il percorso con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, che vedrà fronteggiarsi le 30 atlete in gara. Sarà soltanto una l’azzurra al via della prova contro il tempo tra le donne élite: alle ore 14.43 scatterà infatti Vittoria Guazzini. La prima atleta in gara partirà alle ore 14.20, mentre l’arrivo dell’ ultima ciclista al traguardo è previsto per le ore 15.30 circa. Per la cronometro individuale donne élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist cronometro femminile Europei ciclismo 2025: orari, pettorali di partenza, tv, streaming