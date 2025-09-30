La cronometro individuale della categoria uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada verrà disputata domani, mercoledì 1° ottobre: si tratta della prova contro il tempo di 24 km con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, che dovranno affrontare i 31 corridori in gara. L’Italia sarà rappresentata da due atleti: a difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Milesi, che scatterà alle ore 15.59, e Filippo Ganna, che partirà alle ore 16.13. Il primo corridore prenderà il via alle ore 15.45, mentre l’arrivo dell’ ultimo atleta al via è previsto per le ore 16.45 circa. Per la cronometro individuale uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist cronometro Europei ciclismo 2025: orari, pettorali di partenza, tv, streaming