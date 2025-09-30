Starbucks festeggia l’International Coffee Day | caffè gratis e degustazioni per un mese
In occasione dell’International Coffee Day, che si celebra il 1° ottobre, e del Mese del Caffè Starbucks invita tutti gli amanti del caffè a vivere un’esperienza unica nei propri store.Un modo per rendere omaggio a una bevanda simbolo di convivialità, tradizione e innovazione. Per l’intera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: starbucks - festeggia
