Star Wars | tutti i signori dei Sith nella Saga degli Skywalker dal meno al più potente

Nel corso della Skywalker Saga, i Sith hanno rappresentato una delle forze più oscure e temibili dell’universo di Star Wars. Fin dalla trilogia prequel, si è potuto assistere al declino dell’Ordine Jedi, spesso cieco di fronte ai veri pericoli della galassia e troppo preoccupato per la propria immagine. Questo ha permesso a Palpatine di portare avanti il suo piano di conquista, sfruttando diversi apprendisti per consolidare il proprio potere. Ma quali sono stati i Signori dei Sith più forti della saga? In questo approfondimento andremo a scoprire ogni Sith apparso nei film di Star Wars, classificandoli in base alla loro potenza, alle loro abilità e al ruolo avuto nel conflitto tra Jedi e Lato Oscuro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

