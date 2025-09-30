Star trek celebra 60 anni di esplorazione con un float al rose parade

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Star Trek celebra un traguardo storico: il suo 60° anniversario, accompagnato da iniziative che coinvolgono l’intera fanbase e l’industria dell’intrattenimento. In questo contesto, si evidenziano eventi simbolici come la presentazione della nuova parata floreale dedicata alla saga e le anticipazioni sui progetti futuri. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali manifestazioni e delle novità più rilevanti legate a questa celebrazione. la parata floreale del 60° anniversario di star trek. la float ufficiale e il tema celebrativo. Per onorare i sessant’anni di Star Trek, CBS Studios e Paramount Skydance hanno svelato in anteprima la loro float ufficiale per la Rose Parade, tenutasi il 1° gennaio a Pasadena, California. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

star trek celebra 60 anni di esplorazione con un float al rose parade

© Jumptheshark.it - Star trek celebra 60 anni di esplorazione con un float al rose parade

In questa notizia si parla di: star - trek

Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga

Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato

Ferengi in star trek: la svolta nella lore che cambia tutto

star trek celebra 60‘Star Trek’ is headed to the Rose Parade. Here’s an exclusive first look at the float - Check out this first look at "Star Trek's" float for the 2026 Rose Parade. Lo riporta msn.com

star trek celebra 60LEGO Just Teamed Up With This Beloved TV Franchise, and Fans Are Thrilled - The toy company will finally create an official set to celebrate ... Riporta movieguide.org

Cerca Video su questo argomento: Star Trek Celebra 60