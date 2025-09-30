Il mondo di Star Trek celebra un traguardo storico: il suo 60° anniversario, accompagnato da iniziative che coinvolgono l’intera fanbase e l’industria dell’intrattenimento. In questo contesto, si evidenziano eventi simbolici come la presentazione della nuova parata floreale dedicata alla saga e le anticipazioni sui progetti futuri. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali manifestazioni e delle novità più rilevanti legate a questa celebrazione. la parata floreale del 60° anniversario di star trek. la float ufficiale e il tema celebrativo. Per onorare i sessant’anni di Star Trek, CBS Studios e Paramount Skydance hanno svelato in anteprima la loro float ufficiale per la Rose Parade, tenutasi il 1° gennaio a Pasadena, California. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek celebra 60 anni di esplorazione con un float al rose parade