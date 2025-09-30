Star trek celebra 60 anni di esplorazione con un float al rose parade
Il mondo di Star Trek celebra un traguardo storico: il suo 60° anniversario, accompagnato da iniziative che coinvolgono l’intera fanbase e l’industria dell’intrattenimento. In questo contesto, si evidenziano eventi simbolici come la presentazione della nuova parata floreale dedicata alla saga e le anticipazioni sui progetti futuri. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali manifestazioni e delle novità più rilevanti legate a questa celebrazione. la parata floreale del 60° anniversario di star trek. la float ufficiale e il tema celebrativo. Per onorare i sessant’anni di Star Trek, CBS Studios e Paramount Skydance hanno svelato in anteprima la loro float ufficiale per la Rose Parade, tenutasi il 1° gennaio a Pasadena, California. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - trek
Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga
Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato
Ferengi in star trek: la svolta nella lore che cambia tutto
STIC - Star Trek Italian Club - facebook.com Vai su Facebook
Star Trek, apprensione per il Capitano Kirk, William Shartner ricoverato d'urgenza - X Vai su X
‘Star Trek’ is headed to the Rose Parade. Here’s an exclusive first look at the float - Check out this first look at "Star Trek's" float for the 2026 Rose Parade. Lo riporta msn.com
LEGO Just Teamed Up With This Beloved TV Franchise, and Fans Are Thrilled - The toy company will finally create an official set to celebrate ... Riporta movieguide.org