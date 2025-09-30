Stanley Tucci star tra le vie di Lodi | set blindato in centro

Lodi – Dalla passerella milanese al cuore del centro storico lodigiano. Dopo aver calcato i riflettori della sfilata di Dolce & Gabbana, l’attore hollywoodiano Stanley Tucci (due Golden Globe in bacheca e una candidatura all’Oscar solo per citare due riconoscimenti) ha scelto Lodi come set per alcune riprese che hanno trasformato, per un giorno, le vie del centro cittadino in un palcoscenico internazionale. Tra corso Umberto, piazza Mercato e piazza della Vittoria, la star statunitense di origini calabresi è stata avvistata tra macchine da presa e luci, attirando numerosi curiosi e fan che non hanno voluto perdersi l’occasione di immortalare l’insolita scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

