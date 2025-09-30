Stankovic dopo la sconfitta contro l’Atalanta | Mancano esperienza e un po’ di fortuna
Stankovic, giocatore ex Inter, ha parlato con rammarico e speranza al termine del match di Champions perso con l’Atalanta. Aleksander Stankovic, ex giocatore dell’ Inter e figlio del leggendario centrocampista Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Club Brugge contro l’ Atalanta di Ivan Juric in Champions League. Il match, che si è concluso con una rimonta dei bergamaschi, ha visto i belgi comandare nel primo tempo prima di subire la pressione della squadra nerazzurra nella seconda metà. Stankovic ha iniziato il suo intervento evidenziando gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra: ATALANTA – «Di positivo ci possiamo portare tante cose a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: stankovic - dopo
Mercato Inter, dopo Aleksandar Stankovic altre due uscite per finanziare il rilancio per Lookman: ecco i prossimi a partire
Il centrocampista Stankovic, figlio di Dejan, e l’allenatore Hayen: “Manca freschezza nelle gambe dopo aver giocato così tante partite, ma è normale” Assenti Onyedika, Spileers e Mignolet - facebook.com Vai su Facebook
Aleksandar #Stankovic: "Il Bruges una mia scelta, mio padre non c'entra. Ho deciso dopo... una videochiamata" - X Vai su X
Stankovic: “Atalanta ha più esperienza, ci rialzeremo. Papà? Telefono spento due ore” - Aleksander Stankovic, ex giocatore nerazzurro e figlio di Dejan, ha parlato alla fine della gara del suo Bruges contro l'Atalanta ... Si legge su msn.com
Ultimi aggiornamenti: 30 set 2025, 18:04 - L' Atalanta affronta la prima gara casalinga della fase campionato di Champions League dopo la pesante sconfitta contro il PSG al debutto in questa edizione. Segnala calciomercato.com