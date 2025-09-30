Stankovic dopo la sconfitta contro l’Atalanta | Mancano esperienza e un po’ di fortuna

Stankovic, giocatore ex Inter, ha parlato con rammarico e speranza al termine del match di Champions perso con l’Atalanta. Aleksander Stankovic, ex giocatore dell’ Inter e figlio del leggendario centrocampista Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Club Brugge contro l’ Atalanta di Ivan Juric in Champions League. Il match, che si è concluso con una rimonta dei bergamaschi, ha visto i belgi comandare nel primo tempo prima di subire la pressione della squadra nerazzurra nella seconda metà. Stankovic ha iniziato il suo intervento evidenziando gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra: ATALANTA – «Di positivo ci possiamo portare tante cose a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

