StampaSi sale al 4° posto nella categoria Foto e Stampe delle Stelle dell’E-commerce 2026

StampaSi, l'e-commerce italiano leader nella vendita di gadget e abbigliamento personalizzati, conquista il 4° posto nella sezione Foto e Stampe della prestigiosa classifica Stelle dell'E-commerce 2026, promossa da L'Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale di ricerca e analisi. La classifica rappresenta un punto di riferimento per i consumatori italiani e premia i migliori 500 e-commerce nazionali, selezionati tra oltre 7.000 shop online individuati tramite database, comparatori di prezzo e portali di settore. I criteri di selezione. Il processo di valutazione è, come sempre, tra i più accurati.

