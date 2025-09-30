Stalking assolto in Appello 35enne di Avellino | la Corte ribalta la condanna

Avellinotoday.it | 30 set 2025

La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo di 35 anni residente a Chiusano San Domenico, condannato per stalking nei confronti della sua ex compagna. La decisione della Corte partenopea ha portato all’assoluzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: stalking - assolto

