Stalking assolto in Appello 35enne di Avellino | la Corte ribalta la condanna
La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo di 35 anni residente a Chiusano San Domenico, condannato per stalking nei confronti della sua ex compagna. La decisione della Corte partenopea ha portato all’assoluzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
