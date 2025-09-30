Stagione malinconica? Può essere In realtà l' autunno ha moltissimi benefici
P er i più l’autunno è una stagione malinconica e spesso noiosa. Per invece una fetta della popolazione, che però inizia a farsi sentire, è la stagione più amata e desiderata. E in effetti l’autunno non è soltanto buio e umore sotto le scarpe. Le temperature che iniziano ad abbassarsi invogliano a creare atmosfere più accoglienti, a rilassarsi e a “ricaricare le batterie” dopo l’estate. Senza dimenticare che le ore trascorse all’aperto sono più piacevoli perché più fresche. Bellezza in autunno: 5 rituali per celebrare il cambiamento X Leggi anche › Insonnia stagionale: perché in autunno il sonno peggiora e quali rimedi aiutano davvero Autunno in arrivo, è tempo di romantiche atmosfere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
