Stagione lirica conto alla rovescia Muse parte l’operazione giovani

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il giorno del debutto della nuova stagione lirica di Ancona. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre (ore 20.30), con replica domenica 12 (ore 16.30), quando al Teatro delle Muse risuoneranno le note del " Trovatore " di Giuseppe Verdi. Si tratta di un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse, con la direzione d’orchestra affidata a Andriy Yurkevych, e la regia (oltre a scene e costumi) di Giuseppe Dipasquale. Nei prossimi giorni è previsto un percorso di avvicinamento all’opera, che coinvolge in particolare i giovani, ai quali mercoledì 8 (ore 18) è riservata un’anteprima dell’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stagione lirica conto alla rovescia muse parte l8217operazione giovani

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione lirica, conto alla rovescia. Muse, parte l’operazione giovani

In questa notizia si parla di: stagione - lirica

Da Ravel a Morricone, la stagione lirica di Padova 2025 con OPV in Piazza Eremitani

Da Tosca a Don Pasquale: torna la stagione lirica del Festival di San Gimignano

Da Ravel a Morricone, la stagione lirica di Padova 2025 con OPV in Piazza Eremitani

stagione lirica conto rovesciaStagione lirica, conto alla rovescia. Muse, parte l’operazione giovani - Si avvicina il giorno del debutto della nuova stagione lirica di Ancona. ilrestodelcarlino.it scrive

Conto alla rovescia per l’inizio della scuola: una nuova stagione per tutti - La tanto desiderata estate sta volgendo al termine e, con essa, anche i suoi tardivi tramonti: il sole tornerà a calare prima, facendo scomparire poco a poco l’abbronzatura. bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stagione Lirica Conto Rovescia