Stagione lirica conto alla rovescia Muse parte l’operazione giovani

Si avvicina il giorno del debutto della nuova stagione lirica di Ancona. L'appuntamento è per venerdì 10 ottobre (ore 20.30), con replica domenica 12 (ore 16.30), quando al Teatro delle Muse risuoneranno le note del " Trovatore " di Giuseppe Verdi. Si tratta di un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse, con la direzione d'orchestra affidata a Andriy Yurkevych, e la regia (oltre a scene e costumi) di Giuseppe Dipasquale. Nei prossimi giorni è previsto un percorso di avvicinamento all'opera, che coinvolge in particolare i giovani, ai quali mercoledì 8 (ore 18) è riservata un'anteprima dell'opera.

