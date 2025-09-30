Stadio Zaccheria all' Heraclea Mainiero deposita esposto | Concessione è illegittima

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale di minoranza, nonché ex candidato sindaco Giuseppe Mainiero, sulla questione relativa alla ‘concessione ponte’ dell'impianto sportivo stadio Zaccheria di Foggia all'Heraclea Candela di Casillo-De Vitto per l'importo di 1000 euro al mese, ha presentato un esposto al Comune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: stadio - zaccheria

