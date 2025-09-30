Stadio Zaccheria all' Heraclea Mainiero deposita esposto | Concessione è illegittima
Il consigliere comunale di minoranza, nonché ex candidato sindaco Giuseppe Mainiero, sulla questione relativa alla ‘concessione ponte’ dell'impianto sportivo stadio Zaccheria di Foggia all'Heraclea Candela di Casillo-De Vitto per l'importo di 1000 euro al mese, ha presentato un esposto al Comune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: stadio - zaccheria
Affidamento gestione stadio Zaccheria: c'è la gara per la concessione ponte con base d'asta a 127mila euro
Stadio Zaccheria, pubblicata la gara per il servizio di montaggio e smontaggio delle recinzioni esterne
Stadio Zaccheria: pubblicato il bando per la concessione biennale dell'impianto comunale
MATCH DAY Domenica 28 Settembre ? Stadio Zaccheria – Foggia Ore 16:00 ? Heraclea Afragolese Pronti a lottare in questa grandissima e prestigiosa trasferta! #noisiamoafragolesi - facebook.com Vai su Facebook
Concessione stadio Zaccheria di Foggia, caterpillar Mainiero: “L’affare alla fine lo ha fatto solo l’Heraclea” #COMUNEDIFOGGIA #FOGGIACALCIO #CANDELA #STADIO https://tinyurl.com/2burdy5x - X Vai su X
Le chiavi dello Zaccheria all’Heraclea col ribasso del 90%, forti perplessità anche nella maggioranza - Il bando e la strategia adottata dall'Amministrazione comunale dividono la maggioranza. Da foggiatoday.it
Gestione Zaccheria, per Mainiero la concessione è illegittima: "Va revocata in autotutela" - Per il consigliere comunale Giuseppe Mainiero, la concessione per la gestione dello stadio Zaccheria è ''illegittima''. Riporta foggiacittaaperta.it