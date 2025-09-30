“C’è una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l’area di San Siro, su cui c’era una preoccupazione per un futuro incerto e quindi abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e abbiamo solo iniziato. Abbiamo messo le basi. In salese il sindaco mi ha detto di essere contento”. Così la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo al termine della votazione in Consiglio della delibera che ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan. “ Spero che la maggioranza non perda pezzi – ha proseguito – anche se il passaggio è stato di forte frizione e non sarà né il primo né l’ultimo. Ognuno prenderà le sue decisioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stadio San Siro, vice sindaca Scavuzzo: “Soddisfatta ora tocca alle squadre”