Stadio San Siro vice sindaca Scavuzzo | Soddisfatta ora tocca alle squadre
“C’è una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l’area di San Siro, su cui c’era una preoccupazione per un futuro incerto e quindi abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e abbiamo solo iniziato. Abbiamo messo le basi. In salese il sindaco mi ha detto di essere contento”. Così la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo al termine della votazione in Consiglio della delibera che ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan. “ Spero che la maggioranza non perda pezzi – ha proseguito – anche se il passaggio è stato di forte frizione e non sarà né il primo né l’ultimo. Ognuno prenderà le sue decisioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: stadio - siro
San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale #SkySport #SanSiro - X Vai su X
Il cast di Tron: Ares allo stadio San Siro per la partita dell' AC Milan. Non perdere TRON: Ares solo al cinema e in IMAX dal 9 Ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Stadio Milano, vice sindaca Scavuzzo: "Soddisfatta ora tocca alle squadre" - “C’è una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l’area di San Siro, su cui c’era una preoccupazione per un ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Milano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Riporta iltempo.it