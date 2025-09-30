Stadio San Siro via libera alla vendita

È arrivato l’ok del Consiglio comunale. Finalmente si è arrivati a una decisione sul futuro dello Stadio San Siro di Milano. Nella notte, il consiglio comunale della città, ha dato il via libera per la cessione dell’impianto a Milan e Inter. Oggi, 30 settembre, scadeva infatti l’offerta di 197 milioni da parte dei due club. 24 sono stati i voti sufficienti, dopo la decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum. 20 invece i no e nessuno astenuto. Saranno quindi gli ultimi anni dello stadio San Siro che ospiterà la cerimonia di inaugurazione di Milano – Cortina 2026 e poi verrà abbattuto per far spazio a una struttura più moderna, in grado anche di ospitare gli Europei del 20232. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stadio San Siro, via libera alla vendita

