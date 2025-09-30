La delibera per la vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan continua a far discutere. A Milano, la decisione ha spaccato il Consiglio comunale, suscitando reazioni contrastanti non solo tra le parti politiche ma anche tra i club e i loro ex campioni. La posizione di Matteo Salvini e la reazione di Forza Italia. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato la decisione di Forza Italia di uscire dall’aula del Consiglio comunale durante la votazione. Per il leader della Lega, la scelta è stata “sbagliata”, poiché “gli assenti hanno sempre torto”. Salvini ha sottolineato la coerenza del voto della Lega, pur criticando la Giunta Sala per aver perso “cinque anni” e una “grande occasione per ridisegnare l’intero quartiere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stadio San Siro, Salvini: “Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione”