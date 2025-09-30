Stadio San Siro Salvini | Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delibera per la vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan continua a far discutere. A Milano, la decisione ha spaccato il Consiglio comunale, suscitando reazioni contrastanti non solo tra le parti politiche ma anche tra i club e i loro ex campioni. La posizione di Matteo Salvini e la reazione di Forza Italia. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato la decisione di Forza Italia di uscire dall’aula del Consiglio comunale durante la votazione. Per il leader della Lega, la scelta è stata “sbagliata”, poiché “gli assenti hanno sempre torto”. Salvini ha sottolineato la coerenza del voto della Lega, pur criticando la Giunta Sala per aver perso “cinque anni” e una “grande occasione per ridisegnare l’intero quartiere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

stadio san siro salvini forza italia sbaglia ma il centrodestra non 232 in discussione

© Lapresse.it - Stadio San Siro, Salvini: “Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione”

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

stadio san siro salviniSan Siro, cosa succede ora: quando sarà demolito il vecchio stadio e come sarà il nuovo impianto da 71.500 posti con hotel, negozi e ristoranti - Con il via libera alla vendita, dello stadio intitolato al grande Giuseppe Meazza, tra i più belli al mondo ... Da leggo.it

stadio san siro salviniSan Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio San Siro Salvini