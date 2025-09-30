Stadio San Siro Salvini | Forza Italia sbaglia ma centrodestra non in discussione
“Su San Siro la Lega è stata coerente, altri hanno fatto scelte diverse e mi dispiace, perché io preferisco chi ci mette la faccia non chi esce”. Quella di Forza Italia “è una scelta sbagliata, perché gli assenti hanno sempre torto, ti hanno eletto per stare in Consiglio, non è questa scelta a mettere in discussione il centrodestra, ma è una scelta che non condivido”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando la decisione di Forza Italia di uscire dall’aula del Consiglio comunale di Milano durante la votazione della delibera per la vendita di San Siro, per venire incontro alla maggioranza del sindaco Sala. 🔗 Leggi su Lapresse.it
