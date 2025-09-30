Stadio San Siro Salvini | Delibera non chiara Si è persa una grande occasione

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha parlato della vendita di San Siro a Milan e Inter. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio San Siro, Salvini: “Delibera non chiara. Si è persa una grande occasione”

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

San Siro: via libera alla vendita dello stadio a Inter e Milan https://tg.la7.it/sport/vendita-san-siro-inter-milan-30-09-2025-245091… - X Vai su X

Milano dà il via libera alla vendita dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro - facebook.com Vai su Facebook

Stadio San Siro, Salvini: “Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione” - La delibera per la vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan continua a far discutere. Da msn.com

Stadio San Siro, Salvini: "Forza Italia sbaglia ma centrodestra non in discussione - (LaPresse) “La Lega è stata coerente, altri hanno fatto scelte diverse e mi dispiace, perché io preferisco chi ci mette la faccia non chi esce”. Come scrive ilmattino.it