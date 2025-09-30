Stadio San Siro nota ufficiale di Milan e Inter | Passo storico per il futuro dei club e della città

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano, nella notte, con votazione del Consiglio, ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter: la soddisfazione dei club in una nota congiunta diffusa in via ufficiale pochi minuti fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e della città”

