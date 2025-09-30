Stadio San Siro nota ufficiale di Milan e Inter | Passo storico per il futuro dei club e della città

Il Comune di Milano, nella notte, con votazione del Consiglio, ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter: la soddisfazione dei club in una nota congiunta diffusa in via ufficiale pochi minuti fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e della città”

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

Nota congiunta di Inter e Milan su San Siro: "Il nuovo stadio sarà un'icona di Milano" - Da stanotte è ufficiale l'approvazione della vendita dello stadio Meazza di San Siro, a Milano, da parte del Comune alla joint venture composta. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città" - Il Consiglio Comunale ha approvato la vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante, aprendo la strada al progetto che ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it