Stadio San Siro da Consiglio comunale via libera a vendita a Inter e Milan per €197mln | ok a demolizione 90% struttura nuovo impianto entro 2031

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto del nuovo impianto sarà affidato a due firme di architettura di caratura mondiale, Manica e Foster + Partners, incaricate di elaborare un piano definitivo entro i prossimi 12 mesi. L’avvio dei lavori è previsto per la prima metà del 2027, con consegna nel 2031 dopo quattro anni di cantie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

stadio san siro da consiglio comunale via libera a vendita a inter e milan per 8364197mln ok a demolizione 90 struttura nuovo impianto entro 2031

© Ilgiornaleditalia.it - Stadio San Siro, da Consiglio comunale via libera a vendita a Inter e Milan per €197mln: ok a demolizione 90% struttura, nuovo impianto entro 2031

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

stadio san siro consiglioCosa succederà a San Siro: lo stadio passa a Milan e Inter - La zona è di proprietà dei club che continueranno al Meazza fino alla costruzione del nuovo impianto ... Si legge su corrieredellosport.it

stadio san siro consiglioMilano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio San Siro Consiglio