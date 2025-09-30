Stadio San Siro da Consiglio comunale via libera a vendita a Inter e Milan per €197mln | ok a demolizione 90% struttura nuovo impianto entro 2031

Il progetto del nuovo impianto sarà affidato a due firme di architettura di caratura mondiale, Manica e Foster + Partners, incaricate di elaborare un piano definitivo entro i prossimi 12 mesi. L’avvio dei lavori è previsto per la prima metà del 2027, con consegna nel 2031 dopo quattro anni di cantie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stadio San Siro, da Consiglio comunale via libera a vendita a Inter e Milan per €197mln: ok a demolizione 90% struttura, nuovo impianto entro 2031

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale #SkySport #SanSiro - X Vai su X

Il cast di Tron: Ares allo stadio San Siro per la partita dell' AC Milan. Non perdere TRON: Ares solo al cinema e in IMAX dal 9 Ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Cosa succederà a San Siro: lo stadio passa a Milan e Inter - La zona è di proprietà dei club che continueranno al Meazza fino alla costruzione del nuovo impianto ... Si legge su corrieredellosport.it

Milano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Secondo iltempo.it