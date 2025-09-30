Stadio San Siro consiglio comunale dice sì alla vendita

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro. La delibera, votata alle 3 di notte dopo oltre 12 ore di seduta, ha ricevuto 24 voti a favore e 20 contrari. “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Stadio San Siro, consiglio comunale dice sì alla vendita

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

San Siro: via libera alla vendita dello stadio a Inter e Milan https://tg.la7.it/sport/vendita-san-siro-inter-milan-30-09-2025-245091… - X Vai su X

Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Lo riporta sport.sky.it

San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città" - Il Consiglio Comunale ha approvato la vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante, aprendo la strada al progetto che ... Secondo msn.com