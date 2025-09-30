Dopo una maratona di quasi 12 ore, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che prevede la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. I voti favorevoli sono stati 24, si sono opposti in 20, in due non hanno partecipato al voto. La delibera su San Siro ha spaccato sia il centrosinistra sia il centrodestra: i contrari nella maggioranza sono stati Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo, Angelo Turco del Partito Democratico, l’intero gruppo di Europa Verde con i consiglieri Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi, Enrico Fedrighini del Gruppo Misto; non ha votato e si è dimesso da capogruppo della Lista Sala, Marco Fumagalli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stadio San Siro, Consiglio approva vendita a Inter e Milan: il sì dell’aula