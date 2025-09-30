stadio san siro approvata la vendita a inter e milan

Dopo quasi 12 ore di dibattito, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che autorizza la vendita dello Stadio Meazza a Inter e Milan. La decisione è passata con 24 voti a favore, 20 contrari e 2 astenuti. La votazione ha evidenziato profonde spaccature sia all’interno della maggioranza di centrosinistra che nell’opposizione di centrodestra. La spaccatura del Consiglio Comunale e le proteste. La votazione sulla vendita di San Siro ha mostrato una forte divisione tra i partiti. Nella maggioranza, hanno votato contro la delibera diversi esponenti del Partito Democratico (Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo, Angelo Turco), l’intero gruppo di Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara, Carlo Monguzzi) ed Enrico Fedrighini del Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

