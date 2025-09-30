Stadio San Siro approvata la vendita a Inter e Milan

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi 12 ore di dibattito, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che autorizza la vendita dello Stadio Meazza a Inter e Milan. La decisione è passata con 24 voti a favore, 20 contrari e 2 astenuti. La votazione ha evidenziato profonde spaccature sia all’interno della maggioranza di centrosinistra che nell’opposizione di centrodestra. La spaccatura del Consiglio Comunale e le proteste. La votazione sulla vendita di San Siro ha mostrato una forte divisione tra i partiti. Nella maggioranza, hanno votato contro la delibera diversi esponenti del Partito Democratico (Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo, Angelo Turco), l’intero gruppo di Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara, Carlo Monguzzi) ed Enrico Fedrighini del Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

stadio san siro approvata la vendita a inter e milan

© Lapresse.it - Stadio San Siro, approvata la vendita a Inter e Milan

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

stadio san siro approvataUFFICIALE – Stadio, approvata vendita a Inter e Milan: sì al nuovo impianto, San Siro abbattuto - Approvata alle 3 di notte la vendita dello stadio ai due club. Segnala msn.com

stadio san siro approvataAddio San Siro: approvata la vendita a Inter e Milan. Entro il 2032 il nuovo impianto - Dopo ben 12 ore di discussione, quando ormai la notte era fonda, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di ... Segnala ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio San Siro Approvata