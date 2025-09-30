Stadio San Siro approvata la vendita a Inter e Milan
Dopo quasi 12 ore di dibattito, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che autorizza la vendita dello Stadio Meazza a Inter e Milan. La decisione è passata con 24 voti a favore, 20 contrari e 2 astenuti. La votazione ha evidenziato profonde spaccature sia all’interno della maggioranza di centrosinistra che nell’opposizione di centrodestra. La spaccatura del Consiglio Comunale e le proteste. La votazione sulla vendita di San Siro ha mostrato una forte divisione tra i partiti. Nella maggioranza, hanno votato contro la delibera diversi esponenti del Partito Democratico (Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo, Angelo Turco), l’intero gruppo di Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara, Carlo Monguzzi) ed Enrico Fedrighini del Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: stadio - siro
San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising
Milano, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio San Siro #milano #sansiro #vendita #30settembre - X Vai su X
QUALE FUTURO PER STADIO SAN SIRO A MILANO? SALVATORE (FARE MATERA) LANCIA IL PROGETTO “STADIO DEI SASSI – MATERA EURO 2032” - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE – Stadio, approvata vendita a Inter e Milan: sì al nuovo impianto, San Siro abbattuto - Approvata alle 3 di notte la vendita dello stadio ai due club. Segnala msn.com
Addio San Siro: approvata la vendita a Inter e Milan. Entro il 2032 il nuovo impianto - Dopo ben 12 ore di discussione, quando ormai la notte era fonda, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di ... Segnala ecovicentino.it