Stadio San Siro a Milan e Inter | il Consiglio comunale approva la vendita
Dopo mesi di trattative e un’estate ricca di colpi di scena e frenate inaspettate, il Comune di Milano ha dato il via libera alla vendita dello stadio San Siro. Nella notte del 30 settembre 2025, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dell’impianto a Milan e Inter, che avevano presentato un’offerta da 197 milioni di euro in scadenza proprio quel giorno. La decisione è arrivata dopo una lunga seduta di quasi 12 ore, in cui la maggioranza ha raccolto 24 voti favorevoli, mentre i contrari sono stati 20. L’uscita dall’Aula di Forza Italia ha abbassato il quorum, rendendo possibile l’approvazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
