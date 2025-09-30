Stadio Milano | si guarda al 10 novembre anche la procura monitora su vendita
Milano, 30 set. (Adnkronos) - E' lunedì 10 novembre prossimo la data a cui tutti guardano, Procura di Milano compresa. Quarantatré giorni, a partire da oggi, per capire davvero quale sarà il destino di San Siro dopo il voto che ha spaccato il Consiglio comunale e su cui si divide anche la città. Solo poche ore fa, dopo una discussione fiume a Palazzo Marino, è arrivato il via libera alla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan: la delibera è passata con 24 favorevoli, 20 contrari (l'intero centrodestra senza Forza Italia) e due consiglieri che non hanno partecipato al voto. Una sì alla vendita - dopo sei anni di discussioni, polemiche ed esposti - che ora andrà finalizzato con un atto notarile per fissare ogni dettaglio dell'operazione da 197 milioni di euro che riguarda anche l'area interno allo stadio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
