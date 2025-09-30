Stadio Maradona come San Siro altra svolta svolta per il Napoli | il via libera

C’è una novità significativa in merito alla situazione riguardante l’impianto cittadino. Lo stadio Maradona è pronto a ospitare nuovamente una gara di Champions League a distanza di 587 giorni dall’ultima volta. Domani sera, alle 21:00, il Napoli riceverà la visita dello Sporting Lisbona in occasione della seconda giornata della “ League Phase ” della massima competizione continentale. Un impegno importante per i campioni d’Italia in carica, che devono riscattare il KO rimediato al debutto contro il Manchester City. Battere i portoghesi, inoltre, consentirebbe di tenere viva la speranza di entrare nelle prime otto della classifica generale e di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Stadio Maradona come San Siro”, altra svolta svolta per il Napoli: il via libera

