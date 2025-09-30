La delibera di vendita di San Siro e delle ricchissime aree limitrofe passa, ma spacca maggioranza e opposizione a Palazzo Marino. Nella seduta fiume di ieri non sono certo mancati i colpi di scena, con Forza Italia che diventa la stampella della giunta di Beppe Sala, la parte sinistra della maggioranza che vota contro il sindaco e il centrodestra che si lacera: Fi da una parte, Lega e Fratelli d’Italia dall’altra. Insomma, più che una seduta consiliare, ieri a palazzo Marino è andato in scena un vero terremoto politico. L’indecisa Romano si decise subito.. All’arrivo in aula la giunta si era presentata senza maggioranza: target 25 voti, 24 sì (sicuri), 8 contrari (tra i banchi della maggioranza) e 17 no (le opposizioni). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stadio, la vendita passa ma spacca maggioranza e opposizioni. Contrari Verdi e sinistra. Letizia Moratti in aiuto di Beppe Sala