Stadio la vendita passa ma spacca maggioranza e opposizioni Contrari Verdi e sinistra Letizia Moratti in aiuto di Beppe Sala
La delibera di vendita di San Siro e delle ricchissime aree limitrofe passa, ma spacca maggioranza e opposizione a Palazzo Marino. Nella seduta fiume di ieri non sono certo mancati i colpi di scena, con Forza Italia che diventa la stampella della giunta di Beppe Sala, la parte sinistra della maggioranza che vota contro il sindaco e il centrodestra che si lacera: Fi da una parte, Lega e Fratelli d’Italia dall’altra. Insomma, più che una seduta consiliare, ieri a palazzo Marino è andato in scena un vero terremoto politico. L’indecisa Romano si decise subito.. All’arrivo in aula la giunta si era presentata senza maggioranza: target 25 voti, 24 sì (sicuri), 8 contrari (tra i banchi della maggioranza) e 17 no (le opposizioni). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: stadio - vendita
Firenze, summit sullo stadio-cantiere. Trasferta aperta ai napoletani, ma con controlli sulla vendita
San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia
Allo stadio con amici o in famiglia. Si parte da lunedì prossimo. Dal 30 luglio vendita libera
#SanSiro, vendita stadio a #Milan e #Inter: le ultime news dal Consiglio comunale #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Tante persone oggi a festeggiare I 70 anni dello stadio #meazza e a dire a gran voce #giùlemanidaSanSiro. Domani saremo presenti a Palazzo Marino per guardare in faccia I consiglieri che voteranno la (S)vendita dello stadio, la distruzione di un pezzo del - facebook.com Vai su Facebook
Stadio, la vendita passa ma spacca maggioranza e opposizioni. Contrari Verdi e sinistra. Letizia Moratti in aiuto di Beppe Sala - Via libera di Palazzo Marino alla vendita di Stadio e aree ai gruppi speculativi. Secondo lanotiziagiornale.it
Stadio Milano, minoranza si spacca. Lega e FdI: “FI tradisce centrodestra” - La delibera sulla vendita dello Stadio Meazza spacca la minoranza di centrodestra. Si legge su msn.com