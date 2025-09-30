Stadio ed Europei Lepore in pressing | Entro metà ottobre un piano degli interventi ma tocca al Bologna la decisione finale

Bologna, 30 settembre 2025 – Per lo stadio Dall’Ara qualcosa si muove. All’indomani della decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, il sindaco Matteo Lepore spiega le prossime mosse: “Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei”. Il sindaco ha sottolineato che a Bologna, a differenza del capoluogo lombardo, " non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti sul Dall’Ara, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei del 2032”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale”

