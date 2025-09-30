Squalificati Serie A | ecco chi salta la 6a giornata

Squalificati Serie A. Lunedì si è conclusa la 5a giornata di Serie A con la vittoria netta della Lazio sul Genoa. È stata una giornata dove si è assistiti alla prima sconfitta del Napoli in campionato, al rilancio del Milan e alla continuità dell’Inter vittoriosa a Cagliari. Vediamo chi salterà la 6a giornata per squalifica. Squalificati Serie A 5 giornata. La Serie A si prepara a vivere la 6a giornata di campionato, ma diversi allenatori dovranno fare i conti con assenze pesanti dovute alle squalifiche. Sono cinque i giocatori fermati dal Giudice Sportivo, indisponibili sia per le loro squadre che per i fantallenatori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it