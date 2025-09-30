Spuntano i documenti dei legami tra Hamas e Flotilla Per averlo raccontato ci hanno minacciati

Spuntano documenti esclusivi rinvenuti a Gaza e pubblicati dal Ministero degli Esteri israeliano che hanno evidenziato il coinvolgimento diretto di Hamas nell'organizzazione e nel finanziamento di una flottiglia "affiatata" volta a rompere il blocco israeliano della Striscia. "Ciò conferma che le risorse chiave della flottiglia sono di fatto possedute e controllate da Hamas", ha affermato il Ministero degli Esteri. "Chiarisce la catena di comando e il sostegno finanziario dietro queste operazioni, che sono state a lungo presentate con pretesti civili".     Un documento, una lettera del 2021 firmata dall'ex capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in cui sostiene esplicitamente la Conferenza Palestinese per i Palestinesi all'Estero (PCPA), un'organizzazione fondata nel 2018 e operante sotto copertura civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

