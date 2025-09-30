Spuntano bandiere Free Palestine vicino a comizio del centrodestra

Milano, 30 set. (askanews) - Le bandiere Free Palestine sopra, e sotto in piazza quelle dei partiti del centrodestra. Al comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, sono spuntate sui balconi della piazza le bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Venezia, turisti ebrei aggrediti per strada. "Minacciati al grido di Free Palestine" - Autori della violenza una decina di uomini di origine nordafricana che avrebbero anche urlato slogan pro Palestina. rainews.it scrive

