Spray urticante nel fast food Erano stati tre under 14
VIGEVANO (Pavia) Sono tutti minorenni, due tredicenni ed un quattordicenne, i giovanissimi segnalati dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e coinvolti a vario titolo nell’episodio avvenuto nel tardo di pomeriggio di martedì della scorsa settimana all’interno del Mc Donald’s di corso Milano a Vigevano. Nella circostanza, erano da poco passate le 18, i tre avevano nebulizzato dello spray al peperoncino nel fast-food: una bravata che aveva però costretto sia gli avventori che i dipendenti ad uscire mentre i tre sono fuggiti. A seguito dell’accaduto il locale è rimasto chiuso per un paio d’ore garantendo solo il servizio da asporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: spray - urticante
Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma
Ristoratrice aggredita in centro, si difende con lo spray urticante
Ubriaco brandisce un bastone: paura nelle vie della movida, bloccato con lo spray urticante
Sono stati identificati i responsabili dell’episodio avvenuto lo scorso 23 settembre al McDonald’s di Vigevano, dove era stato spruzzato spray urticante al peperoncino costringendo clienti e dipendenti a lasciare il locale. Si tratta di tre ragazzi, due … https://ift.tt/ - X Vai su X
Il giovane, 30 anni, ha dato in escandescenze brandendo anche una bottiglia, costringendo gli agenti a ricorrere allo spray urticante in dotazione per contenerlo definitivamente - facebook.com Vai su Facebook
Spray urticante nel fast food. Erano stati tre under 14 - VIGEVANO (Pavia) Sono tutti minorenni, due tredicenni ed un quattordicenne, i giovanissimi segnalati dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e coinv ... Scrive ilgiorno.it
Vigevano, spray urticante spruzzato al fast food - Attimi di paura tra personale e clienti del McDonald’s, visitate dal 118 una decina di persone ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it