spray urticante nel fast food erano stati tre under 14

VIGEVANO (Pavia) Sono tutti minorenni, due tredicenni ed un quattordicenne, i giovanissimi segnalati dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e coinvolti a vario titolo nell’episodio avvenuto nel tardo di pomeriggio di martedì della scorsa settimana all’interno del Mc Donald’s di corso Milano a Vigevano. Nella circostanza, erano da poco passate le 18, i tre avevano nebulizzato dello spray al peperoncino nel fast-food: una bravata che aveva però costretto sia gli avventori che i dipendenti ad uscire mentre i tre sono fuggiti. A seguito dell’accaduto il locale è rimasto chiuso per un paio d’ore garantendo solo il servizio da asporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

