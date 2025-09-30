Sposo arrestato durante il pranzo di nozze | era evaso dai domiciliari

Un matrimonio con finale inatteso quello andato in scena sabato pomeriggio nel Bas. Durante il pranzo nuziale in un ristorante di Bassano, i carabinieri hanno interrotto i festeggiamenti per arrestare lo sposo, un 49enne originario di Cittadella e residente a Cassola.L’uomo si trovava agli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sposo - arrestato

Sposo arrestato al ristorante durante il pranzo di nozze. Protagonista della vicenda un 49enne di Cassola - X Vai su X

Nicola Ferrelli e Antonio Petrella furono in strada nel 2017. A distanza di otto anni la polizia ha arrestato Francesco Scirpoli e Pietro La Torre, 43 anni, avrebbero fatto parte del commando che eseguì il massacro. Una strage compiuta di giorno, su una strada tr - facebook.com Vai su Facebook

Sposo arrestato durante il pranzo di nozze: era evaso dai domiciliari - Un 49enne, originario di Cittadella, autorizzato dal tribunale solo per la cerimonia, ha deciso di festeggiare ugualmente con parenti e amici. Riporta padovaoggi.it

“Dammi il vino o ti taglio la testa”: sposo minaccia i camerieri durante la sua festa di matrimonio e viene condannato a 4 mesi - Condannato a 4 mesi lo sposo che, alterato dall'alcol, minacciò la proprietaria della location urlando "ti taglio la testa" ... Scrive ilfattoquotidiano.it