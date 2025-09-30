Sporting Lisbona Rui Borges | Siamo motivati nell’affrontare il Napoli non so chi è favorito
L’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Tv, in vista della gara di domani contro il Napoli al “Maradona” in Champions League. Sporting Lisbona, le parole di Rui Borges. «La squadra sta bene, ha voglia di giocare e di fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, siamo frustrati per non essere riusciti a mantenere un livello alto come nelle gare precedenti. Siamo davvero motivati perché è la Champions e perché poi affrontiamo i Campioni d’Italia». Chi è favorito? «Non saprei dire chi è favorito, si affronteranno due squadre di grande livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
ALLO STADIO SENZA AUTO Napoli-Sporting Lisbona: potenziati i trasporti. Così non dovete affidarvi ai garage né ai parcheggiatori - facebook.com Vai su Facebook
? Serie A e Champions: scopri i prossimi impegni al Maradona ? Napoli vs Pisa Napoli vs Sporting Lisbona ? Napoli vs Genoa ? Scopri di più sui biglietti delle sfide: https://sscnapoli.it/i-prossimi-impegni-del-napoli-al-maradona-info-biglietti-pisa-spo - X Vai su X
Avversario Napoli – Rui Borges (all. Sporting Lisbona), l’uomo che sognava Diego - Il Napoli affronterà domani al Maradona lo Sporting Lisbona per la seconda gara di Champions League. Riporta ilnapolionline.com
Champions, Napoli-Sporting Lisbona: azzurri avanti nel pronostico per Goldbet. Il segno 1 è a 1.80 - Il Napoli sfida lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League: fischio d'inizio mercoledì alle 21. agimeg.it scrive