Sporting Lisbona Rui Borges | Siamo motivati nell’affrontare il Napoli non so chi è favorito

L’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Tv, in vista della gara di domani contro il Napoli al “Maradona” in Champions League. Sporting Lisbona, le parole di Rui Borges. «La squadra sta bene, ha voglia di giocare e di fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, siamo frustrati per non essere riusciti a mantenere un livello alto come nelle gare precedenti. Siamo davvero motivati perché è la Champions e perché poi affrontiamo i Campioni d’Italia». Chi è favorito? «Non saprei dire chi è favorito, si affronteranno due squadre di grande livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

