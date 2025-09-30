Sporting Lisbona a Napoli solo nella notte per un guasto tecnico all' aereo

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salta la conferenza della vigilia: la squadra portoghese dovrebbe arrivare a Capodichino fra le 23 e mezzanotte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sporting lisbona a napoli solo nella notte per un guasto tecnico all aereo

© Gazzetta.it - Sporting Lisbona a Napoli solo nella notte per un guasto tecnico all'aereo

In questa notizia si parla di: sporting - lisbona

Casa Pia-Sporting Lisbona (venerdì 08 agosto 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. L’esordio dei campioni apre la Primeira Liga

Nacional Madeira-Sporting Lisbona (sabato 23 agosto 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Leoni corsari anche a Funchal?

Sporting Lisbona-Porto (sabato 30 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Dragoni imbattuti al Josè Alvalade?

Sporting Lisbona a Napoli solo nella notte per un guasto tecnico all'aereo - Salta la conferenza della vigilia: la squadra portoghese dovrebbe arrivare a Capodichino fra le 23 e mezzanotte ... Scrive msn.com

sporting lisbona napoli notteNapoli, è già febbre Champions: arriva lo Sporting di Lisbona - Dopodomani (alle ore 21) in campo al Maradona, lo stadio è già sold out: in 50 mila con gli azzurri. Come scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sporting Lisbona Napoli Notte