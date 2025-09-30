Sport in tv oggi | torna la Champions League! Alcaraz e Sinner in campo per il tennis

Martedì 30 settembre ricchissimo di appuntamenti da non perdere per il mondo dello sport trasmesso in tv: di seguito il programma completo. Lo sport, in questo ultimo giorno di settembre del 2025, è tutto da vivere. Occhio allora agli appuntamenti imperdibili: dal tennis al calcio, passando per il basket e non solo. Di seguito il programma di tutti gli eventi. Da Sinner in semifinale a Pechino ad Alcaraz in finale a Tokyo, passando per l’ Inter in Champions League. Sport in tv: il programma di questo martedì 30 settembre. 5.00 Tennis, WTA Pechino: ottavi di finale (5° match sul centrale Jasmine Paolini-Marie Bouskova ) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (solo Bencic-Gauff), Sky Sport Max (solo Lys-Kessler) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis. 🔗 Leggi su Sportface.it