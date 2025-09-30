Sport in tv oggi martedì 30 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 30 settembre, ci aspetta una giornata ricca di eventi sportivi a livello internazionale con tante discipline coinvolte e diversi appuntamenti importanti in chiave azzurra. Occhi puntati ovviamente sulle stelle del tennis italiano Jannik Sinner e Jasmine Paolini, impegnati a Pechino rispettivamente in semifinale contro Alex de Minaur e agli ottavi contro Marie Bouzkova. A Tokyo va in scena nel frattempo la finale dell’ATP 500 nipponico tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Proseguono i Mondiali di canoa slalom a Sydney con l’assegnazione di altri due titoli in specialità non olimpiche, mentre cominciano in Sardegna i Campionati Mondiali di Formula Kite con l’Italia che può affidarsi a Riccardo Pianosi per giocarsi un posto sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 30 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

