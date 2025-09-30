Sport e Salute in Toscana strategia impatto e valore territoriale con 103 progetti in 68 città

(Adnkronos) – La Toscana è oggi un esempio concreto di come lo sport possa diventare leva di coesione sociale, rigenerazione urbana e benessere diffuso. Con 103 progetti attivati in 68 città per un investimento totale di 5,9 milioni di euro, a cui si aggiunge il milione di euro riversato nelle attività rivolte ad oltre 150mila . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

