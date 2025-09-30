Sport e comunicazione il Festival alla Fratellanza
Si è tenuta ieri mattina presso la sala di rappresentanza del Municipio in piazza Grande, la conferenza stampa di presentazione di "Modena SPORTalk", Festival della comunicazione sportiva che si svolgerà venerdì prossimo 3 ottobre presso il Centro Sportivo La Fratellanza 1874 di via Piazza. Presenti l’Assessore allo Sport e Cultura Andrea Bortolamasi, il fondatore di parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione Gian Paolo Maini, il responsabile digital di entrambe le realtà Alessio Molinari Bucarelli, il presidente della Fratellanza 1874 Maurizio Borsari e il co-fondatore e direttore marketing di SPOT Italia Roberto Rizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
