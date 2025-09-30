Spiraglio di pace a Gaza | Hamas valuta il piano Trump in 20 punti

Tra Gerusalemme, Washington e la Striscia di Gaza si apre uno spiraglio diplomatico: il movimento islamista Hamas studierà con attenzione la proposta di pace in venti punti firmata dal presidente statunitense Donald Trump, nella speranza – riferiscono fonti palestinesi – di mettere fine alle ostilità e alle sofferenze dei civili. Roadmap di Trump e primi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

spiraglio pace gaza hamasIsraele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento” - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ... Secondo fanpage.it

spiraglio pace gaza hamasEcco il piano di Trump per la pace a Gaza - Washington propone la smilitarizzazione del territorio, la liberazione di ostaggi e prigionieri, l’arrivo di aiuti umanitari e una governance transitoria sotto supervisione globale: "Se entrambe le pa ... Lo riporta ilfoglio.it

