Spinazzola e Olivera tornano ad allenarsi in gruppo | buone notizie per Conte

Arrivano buone notizie dall’allenamento del Napoli in corso in questi minuti a Castel Volturno, dove la squadra di Conte sta svolgendo la rifinitura in vista della sfida di domani di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Sono presenti in gruppo sia Spinazzola sia Olivera, out domenica a Milano. Spinazzola e Olivera si allenano in gruppo, le ultime. Nei 15? aperti ai media è stato possibile vedere la presenza di entrambi i calciatori, con l’ex Roma che ha partecipato anche al torello. Entrambi si candidano ad una maglia da titolare per domani sera, essendo out anche lo squalificato Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

