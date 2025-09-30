Cosa filtra sul possibile rientro in campo dei due terzini partenopei, rimasi fuori dalla lista dei convocati per la gara di campionato contro il Milan Sono state due assenze pesantissime e si sono fatte sentire nel corso della gara di domenica contro i rossoneri. Spinazzola e Olivera hanno dato forfait per il match di San Siro a causa di un affaticamento muscolare, che gli ha impedito di partire per Milano. Conte ha dovuto far scendere in campo il debuttante Gutierrez, che ha palesato qualche limite tecnico difensivo, ancora da assimilare per il calcio italiano. Conte non ha voluto rischiare di peggiorare la condizione di entrambi i calciatori, che sarebbero potuti andare incontro a un infortunio ben più grave. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Spinazzola e Olivera, cosa filtra per Napoli-Sporting: le ultime sulla convocazione