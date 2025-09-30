Spinazzola e Olivera cosa filtra per Napoli-Sporting | le ultime sulla convocazione
Cosa filtra sul possibile rientro in campo dei due terzini partenopei, rimasi fuori dalla lista dei convocati per la gara di campionato contro il Milan Sono state due assenze pesantissime e si sono fatte sentire nel corso della gara di domenica contro i rossoneri. Spinazzola e Olivera hanno dato forfait per il match di San Siro a causa di un affaticamento muscolare, che gli ha impedito di partire per Milano. Conte ha dovuto far scendere in campo il debuttante Gutierrez, che ha palesato qualche limite tecnico difensivo, ancora da assimilare per il calcio italiano. Conte non ha voluto rischiare di peggiorare la condizione di entrambi i calciatori, che sarebbero potuti andare incontro a un infortunio ben più grave. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: spinazzola - olivera
Manchester City – Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta fra Spinazzola e Olivera
Napoli-Pisa, difesa confermata: Spinazzola favorito su Olivera
Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport)
#NapoliSporting, filtra ottimismo per i recuperi di Olivera e Spinazzola: le ultime - X Vai su X
Il Napoli esce a testa altissima da San Siro e per nulla ridimensionato, nonostante la sconfitta. Presentarsi in casa del #Milan con una difesa letteralmente decimata (senza Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola) avrebbe rappresentato un handicap per - facebook.com Vai su Facebook
Spinazzola e Olivera recuperano per domani? Cosa filtra sui due terzini - Il Napoli nella serata di domani sfiderà in Champions League lo Sporting allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte è alle prese con una grossa emergenza difensiva. msn.com scrive
Spinazzola e Olivera out, quando torneranno a disposizione di Conte - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, entrambi out col Milan. Da msn.com