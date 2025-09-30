Spider-man | il team-up imperdibile di brand new day
anticipazioni e dettagli su Spider-Man: Brand New Day. Il nuovo film dedicato a Spider-Man si prepara a sorprendere gli appassionati con un cast ricco di novità e incontri inaspettati. Tra le anteprime più attese spicca l’incrocio tra il celebre eroe aracnide e un personaggio iconico come The Punisher. Questa pellicola promette di portare sul grande schermo dinamiche inedite, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti principali. il ritorno di jon bernthal e la presenza di charlie cox. il ruolo di jon bernthal nel film. Jon Bernthal, interprete storico di The Punisher, riprenderà il suo ruolo in Daredevil: Rinascita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: spider - team
Superman e spider-man insieme: il team-up che i fan aspettavano
Spider-Man: Brand New Day – Jackue Chan e il suo team di stunt sono coinvolti nel film!
Spider-Man: Brand New Day presenterà un attesissimo team-up
12° Bett Moto Tour – The Bett Team Un’altra edizione da ricordare! Sabato 12 settembre il Bett Moto Tour è tornato a regalarci una giornata fatta di passione, amicizia e condivisione. Questa volta moto e auto spider hanno viaggiato fianco a fianco, coloran - facebook.com Vai su Facebook
RUMOR: SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Will Feature A Long-Awaited Team-up With [SPOILER] After All - Man: Brand New Day already features a stacked cast, and if a new rumour is to be believed, the web- Lo riporta comicbookmovie.com
Spider-Man, Daredevil & Punisher's Team-up May Be Inevitable - Man share the screen with Daredevil and Punisher can rest easy, as recent speculations have suggested that a potential team- Da msn.com